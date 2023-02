Atletica: Duplantis batte il record del mondo del salto con l’asta (Di domenica 26 febbraio 2023) Duplantis ha migliorato a 6,22 metri il record del mondo del salto con l’asta che gia’ deteneva. Il 23enne fuoriclasse astista svedese, campione olimpico e mondiale in carica, ha ottenuto la misura in occasione del meeting di Clermont-Ferrand in Francia. Duplantis ha migliorato di un centimetro il precedente limite. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)ha migliorato a 6,22 metri ildeldelconche gia’ deteneva. Il 23enne fuoriclasse astista svedese, campione olimpico e mondiale in carica, ha ottenuto la misura in occasione del meeting di Clermont-Ferrand in Francia.ha migliorato di un centimetro il precedente limite. SportFace.

