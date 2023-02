Atletica | Daisy Osakue e Sara Jemai vincono i Campionati Italiani Invernali | mirino sulla Coppa Europa

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023)si prende la copertina nella giornata conclusiva deidi lanci, andati in scena a Rieti. L’azzurra ha infatti conquistato il quinto titolo della propria carriera nel lancio del disco (il quarto consecutivo), spedendo il proprio attrezzo a 56.06 metri sotto una pioggia battente. Buon segnale per la piemontese in vista delladi lanci (11-12 marzo a Leiria), dove lo scorso anno riuscì a trionfare in maniera convincente. La primatista italiana (63.66 metri) e finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha festeggiato per il tricolore, mentre la misura lascia il tempo che trova considerando le avverse condizioni meteo: due settimane fa si spinse a 62.05 metri a Genova, suo miglior risultato in questo periodo dell’anno. ...