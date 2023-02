Atletica, Campionati italiani invernali lanci 2023: Osakue regina nel disco, acuto di Comini nel giavellotto (Di domenica 26 febbraio 2023) La protagonista della seconda giornata dei Campionati italiani invernali di lanci, a Rieti, è Daisy Osakue. Quinto titolo in carriera per la torinese delle Fiamme Gialle, che si è imposta nel disco con la misura di 56,06 ed ha approcciato nel migliore dei modi l’imminente Coppa Europa di Leiria (Portogallo). Segnali incoraggianti anche vista la pioggia battente che si è abbattuta sulla città del Lazio ma non ha fermato Osakue, la quale – pur lontana dal 62,05 di due settimane fa a Genova (ma in condizioni migliori) – è riuscita a imporsi e conquistare il quarto titolo consecutivo. Battute Emily Conte, seconda con 54,26, e Stefania Strumillo, terza con 54,04. Tra le Under 20, a prevalere è stata invece Sofia Coppari con la misura di 46,90. Nel ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La protagonista della seconda giornata deidi, a Rieti, è Daisy. Quinto titolo in carriera per la torinese delle Fiamme Gialle, che si è imposta nelcon la misura di 56,06 ed ha approcciato nel migliore dei modi l’imminente Coppa Europa di Leiria (Portogallo). Segnali incoraggianti anche vista la pioggia battente che si è abbattuta sulla città del Lazio ma non ha fermato, la quale – pur lontana dal 62,05 di due settimane fa a Genova (ma in condizioni migliori) – è riuscita a imporsi e conquistare il quarto titolo consecutivo. Battute Emily Conte, seconda con 54,26, e Stefania Strumillo, terza con 54,04. Tra le Under 20, a prevalere è stata invece Sofia Coppari con la misura di 46,90. Nel ...

