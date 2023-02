Atalanta, le luci di San Siro per riaccendere le tue frecce (Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. Se l‘Atalanta è un po’ dottor Jekyll e mister Hyde, fortissima a Roma contro la Lazio e troppo fragile a Bergamo contro il Lecce, quale Atalanta vedremo questa sera (ore 20,45 diretta Dazn) a San Siro contro il Milan? Le variabili necessarie perché si manifesti la miglior Dea possibile dipendono da vari fattori: se parliamo di singoli, servirebbe uno Zappacosta formato Olimpico, assoluto padrone della fascia e autore di un gran gol, salvo poi non ritrovarsi la domenica successiva contro i salentini. Sarebbe necessaria la versione migliore del tandem Lookman-Hojlund, che negli spazi sanno essere letali, per la loro velocità e anche per l’indiscutibile tecnica del nigeriano, già autore di 12 gol. Con loro, magari, il Boga che abbiamo visto nelle prime partite di questo 2023. Non è detto che giochi subito, naturalmente Gasperini ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. Se l‘è un po’ dottor Jekyll e mister Hyde, fortissima a Roma contro la Lazio e troppo fragile a Bergamo contro il Lecce, qualevedremo questa sera (ore 20,45 diretta Dazn) a Sancontro il Milan? Le variabili necessarie perché si manifesti la miglior Dea possibile dipendono da vari fattori: se parliamo di singoli, servirebbe uno Zappacosta formato Olimpico, assoluto padrone della fascia e autore di un gran gol, salvo poi non ritrovarsi la domenica successiva contro i salentini. Sarebbe necessaria la versione migliore del tandem Lookman-Hojlund, che negli spazi sanno essere letali, per la loro velocità e anche per l’indiscutibile tecnica del nigeriano, già autore di 12 gol. Con loro, magari, il Boga che abbiamo visto nelle prime partite di questo 2023. Non è detto che giochi subito, naturalmente Gasperini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioRossonera : ???Milan-Atalanta: 100% Kakà! | Polaroid #MilanAtalanta 2014: in una stagione disastrosa ci ha pensato @KAKA a riac… - RadioRossonera : ?? - Milan-Atalanta, ??x?? #Kakà! ???? In un'annata buia, non poteva non essere il numero 2?2? ad accendere le luci di… - DaiDea7 : @AshDay29 @AtalantaPassion @BorisBelawiz @Atalanta_BC @AtalantaBC_News @CalcioEngland @GentlemanUltra @Rigorepod… -