Assegno Unico: devi restituire parte dei soldi | La notizia è una vera beffa e le famiglie protestano (Di domenica 26 febbraio 2023) L'Assegno Unico è una misura di sostegno che aiuta moltissime famiglie italiane, ma purtroppo alcune dovranno restituire una somma. Un aiuto economico fondamentale per i tantissimi italiani in difficoltà. L'Assegno Unico è la misura di sostegno economico più importante mai fatta e ora però alcuni cittadini dovranno restituire i soldi all'INPS. Oltre il danno, la beffa. Assegno Unico: potresti dover restituire parte dei soldi – Ilovetrading.itUna vera beffa per tantissimi italiani che avevano ricevuto in modo legale i soldi fino ad ora. A partire dal mese di ottobre 2022 in tanti hanno percepito ...

