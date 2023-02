Assegno unico 2023 | importi e nuovo Isee | cosa cambia

Leggi su 2anews

(Di domenica 26 febbraio 2023)no le regole per l’universale: ecco tutto ciò che c’è da sapere e le scadenze per non avere brutte sorprese.universaleno le regole. In origine era l’articolo 6, comma 7, del decreto n. 230 del 29 dicembre 2021 – dove si legge che “con riguardo all’relativo ai