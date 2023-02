Ascolti Tv | nuovo record per ‘Ciao Maschio’ della De Girolamo | share al 16%

Leggi su anteprima24

Non si ferma più la striscia positiva diper Nunzia Dee il suo Ciao Maschio. La puntata andata in onda Sabato (25 Febbraio) ha ottenuto il 16% dicon una media di 800.000 telespettatori. È l'ascolto più alto ottenuto, in termini percentuali, di tutte e tre le edizioni del programma. Nel suo salotto televisivo Nunzia aveva come ospiti: Gabriele Cirilli, Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo. Una puntata che anche sui social è stata molto apprezzata. Infatti l'hastag #CiaoMaschio è entrato, durante la messa in onda, in trend topic su Twitter tra i 10 argomenti più discussi e twittati in Italia.