Ascoli-Benevento, Stellone: "Un'espulsione inventata non ci ha disunito, faccio i complimenti ai ragazzi"

Tempo di lettura: 2 minuti

"Sono contento dell'atteggiamento della mia squadra. – Ha affermato Roberto Stellone al termine della sfida che ha visto il Benevento strappare un pareggio sul campo dell'Ascoli. siamo partiti bene. Abbiamo avuto occasioni con Acampora e Lagumina, eravamo propositivi anche in palleggio. Poi l'Ascoli ha preso campo, ma senza darci particolari preoccupazioni. Poi, purtroppo, è giunta Un'espulsione inventata perché non c'erano i gialli ad Improta e quindi non c'era l'espulsione. Capita che gli arbitri sbaglino come sbagliano anche gli allenatori o i calciatori. L'aspetto importante è che non ci siamo disuniti e siamo rimasti in partita sino alla fine". Il tecnico dei sanniti si è poi rivolto al gruppo: "faccio i complimenti ...

