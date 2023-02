Ascoli-Benevento, le pagelle: giallorossi stoici, la difesa soffre ma regge. Karic il migliore in campo (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli Piceno – Il Benevento torna dal Del Duca con un punto prezioso in chiave salvezza. Le pagelle dei giallorossi: Paleari 6,5: Primo tempo da spettatore, nel secondo sale in cattedra ed evita il peggio in un paio di circostanze. La traversa lo salva nel finale. El Kaouakibi 6: Bene nei contrasti e nel posizionamento, i problemi emergono quando deve gestire palla. Esce per un problema ai flessori che non induce all’ottimismo. (62? Letizia 6,5: Gamba ed esperienza per serrare i ranghi e difendere con le unghie un punto prezioso. Innesto importante). Leverbe 6,5: Più di una volta in area la sua presenza è salvifica. Lo anticipa solo Simic nel finale, il legno però è dalla sua parte. Salta il Sudtirol per squalifica. Tosca 6: Si concede qualche passaggio a vuoto di troppo in special modo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPiceno – Iltorna dal Del Duca con un punto prezioso in chiave salvezza. Ledei: Paleari 6,5: Primo tempo da spettatore, nel secondo sale in cattedra ed evita il peggio in un paio di circostanze. La traversa lo salva nel finale. El Kaouakibi 6: Bene nei contrasti e nel posizionamento, i problemi emergono quando deve gestire palla. Esce per un problema ai flessori che non induce all’ottimismo. (62? Letizia 6,5: Gamba ed esperienza per serrare i ranghi e difendere con le unghie un punto prezioso. Innesto importante). Leverbe 6,5: Più di una volta in area la sua presenza è salvifica. Lo anticipa solo Simic nel finale, il legno però è dalla sua parte. Salta il Sudtirol per squalifica. Tosca 6: Si concede qualche passaggio a vuoto di troppo in special modo ...

