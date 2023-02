Arturo Parisi | Le Primarie sono l' identità del Pd

(Di domenica 26 febbraio 2023) "Lesi confermano ancora una volta come l'elemento qualificante delladel Pd come partito dei Democratici. Dentro una politica nella quale le misure della partecipazione dei cittadini in dati assoluti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DelMoroMassimo1 : RT @worldernest: @Arturo_Parisi Dice quello fuoriuscito dal PD insieme al capo della banca alla conquista delle sconfinate praterie a sinis… - CentoLucy : @Arturo_Parisi Perche'? - Arturo_Parisi : @pattybonn @mattinodipadova purtroppo è stato troppo spesso trasformato in uno strumento di conferma di decisioni g… - Arturo_Parisi : @mimmo956 troppi, troppi, bisogna snidarli uno ad uno, eliminare tutte le impurità e le mollezze - mimmo956 : @Arturo_Parisi Capisco che a lei avrà fatto piacere che il bulletto fiorentino ha quasi dissolto la sinistra in Ita… -

Roma, 23 feb. " Le primarie possono salvare il Pd in crisi "In qualche modo l'hanno già salvato". Lo diceall'edizione di Bologna del Corriere. "Le primarie hanno da sole già dato una risposta a chi temeva e a chi sperava nella supposta agonia del Pd. Non vede i media Dalle immagini delle ...Una vicenda sulla quale già in precedenza l'ex ministro( https://www.corriere.it/politica/12_febbraio_03/lusi -_42d68616 - 4e5a - 11e1 - af4c - 6a00aeffb10f.shtml ) aveva fatto ...

Arturo Parisi, l'inventore delle primarie Pd: «Hanno salvato il partito. Schlein può ancora superare Bonaccini» Corriere

Pd: Parisi, 'primarie hanno salvato Pd, Schlein può ancora superare ... Gazzetta di Reggio

Pd: Parisi, 'troppi accordi di caminetto, così primarie finte' Il Tirreno

Corsa per la segreteria Dem. Si sfidano Elly Schlein e Stefano Bonaccini - Gentiloni vota a Bruxelles per primarie, "affluenza alta" - Gentiloni vota a Bruxelles per primarie, "affluenza alta" RaiNews

Dopo le primarie Il Mattino di Padova

All’inizio le primarie furono soltanto l’ingegnosa invenzione del professor Arturo Parisi per costruire, come lui stesso avrebbe dopo spiegato, il “mito fondativo” dell’Ulivo. Correva l’anno 2005 e i ...Le primarie possono salvare il Pd in crisi "In qualche modo l'hanno già salvato". Lo dice Arturo Parisi all'edizione di Bologna del Corriere. "Le primarie hanno da sole già dato una risposta a chi ...