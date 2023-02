Arrivano le navi russe: panico in mare, cosa è successo (Di domenica 26 febbraio 2023) L'Ucraina teme nuovi attacchi missilistici russi. L'esercito di Kiev ha segnalato che Mosca ha raddoppiato il numero di navi schierate nel Mar Nero. L'Alto Rappresentante Ue per la politica estera, Borrell, ha annunciato l'adozione del decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: il presidente ucraino Zelensky invita l'Europa a inasprirle. Gli Stati Uniti annunciano reazioni, qualora la Cina fornisse armi al Cremlino. Si è concluso senza un comunicato finale ufficiale, il G20 Finanze di Bangalore, in India. Al suo posto una sintesi che ribadisce la condanna alla guerra di Mosca in Ucraina condivisa dalla maggior parte dei paesi membri ma senza l'appoggio di Cina e Russia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) L'Ucraina teme nuovi attacchi missilistici russi. L'esercito di Kiev ha segnalato che Mosca ha raddoppiato il numero dischierate nel Mar Nero. L'Alto Rappresentante Ue per la politica estera, Borrell, ha annunciato l'adozione del decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: il presidente ucraino Zelensky invita l'Europa a inasprirle. Gli Stati Uniti annunciano reazioni, qualora la Cina fornisse armi al Cremlino. Si è concluso senza un comunicato finale ufficiale, il G20 Finanze di Bangalore, in India. Al suo posto una sintesi che ribadisce la condanna alla guerra di Mosca in Ucraina condivisa dalla maggior parte dei paesi membri ma senza l'appoggio di Cina e Russia.

