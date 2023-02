Arretramento | il sondaggio-sorpresa della Ghisleri | chi è fregato 

(Di domenica 26 febbraio 2023) Brutte notizie per Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle: nell'ultimorealizzato da Euromedia research per Porta a Porta, i pentastellati arretrano e si posizionano di nuovo dietro il Pd. In particolare i grillini hanno perso lo 0,1% rispetto alla rilevazione del 24 gennaio scorso, scendendo al 16,9% dei consensi. Al primo posto restano invece i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 29,6, con addirittura un +0,5%. A tal proposito la direttrice di Euromedia Research fa sapere che "la fiducia nel presidente del Consiglio è al 41.3% e quella del suo governo al 39%". Riferendosi all'opinione degli intervistati sulla maggioranza, invece, la sondaggista scrive che "il 38.7% la reputa unita e anche con un dialogo aperto". Per quanto riguarda il Pd, di cui oggi verrà eletto il nuovo segretario, guadagna uno 0,3% nel ...

Il dato emerge da unrealizzato da Swg nell'ultima edizione del 'Radar', il focus dell'... Poi l'ultimo: Zelensky invierà un testo che sarà letto in diretta da Amadeus. La solita ...... che in blocco perde mezzo punto in una settimana: effetto dell'della Lega di Salvini, ... Le primarie PD Ma ilSWG ha testato anche gli umori dell'elettorato PD, chiamato in ...

Sbrindellata come non mai, l'opposizione è ridotta a prendersela con la maggioranza asserendo che maggioranza non sarebbe. La somma delle percentuali ottenute dai tre partiti alleati più l'insignifica ...Il dibattito, anche acceso, sul congresso e le primarie premiano il Partito Democratico. È forse il dato più rilevante ...