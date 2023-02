Aronica sul Napoli | Spalletti è riuscito a risanare un gruppo' '

(Di domenica 26 febbraio 2023) Salvatore, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà della domenica", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Queste le sue parole: "È unche raccoglie punti ovunque con grandi prestazioni.unin cui non ci sono titolari, chiunque gioca è considerato parte integrante del". Quanto conta? "conta tanto. -afferma- I giocatori sanno che godono della sua fiducia. Il mister èa creare une ha permesso a tutti di dare il contributo giusto in campo perché tutti si sentono importanti". Quest'estate intorno al mercato del ...

In scena Salvatore, Daniele Turconi, Claudia Marsicano premio Ubu Migliore Attrice Italiana ...atomica - le vicende di quella band anni '80 e i quesiti identitari della giovane compagnia...In scena Salvatore, Daniele Turconi, Claudia Marsicano PREMIO UBU Migliore Attrice Italiana nel 2017 e Francesco Alberici, PREMIO UBU come miglior attore under 35 nel 2020 - 2021.

Salvatore Aronica, tecnico della Don Carlo Misilmeri, alla vigilia del match contro il Resuttana San Lorenzo, ha dichiarato:“A Sciacca si è vista la reazione di una squadra viva che non voleva perdere ...LECCE - Domenica 26 febbraio ore 18.30 per la prima volta in assoluto, il palcoscenico di Koreja ospita GLI SCARTI con TRAPICANA, uno spettacolo che fonda la ...