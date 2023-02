"Armi letali a Mosca": la mossa esplosiva che ribalta la guerra, cosa accadrà (Di domenica 26 febbraio 2023) La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia Armi letali per la guerra contro l'Ucraina. Lo ha affermato il direttore della Cia, William Burns, in una intervista a Cbs News, precisando che Pechino non ha ancora preso una decisione definitiva. "Siamo sicuri che la leadership cinese stia valutando la possibilità di fornire Armi letali alla Russia", ha detto Burns. "Non vediamo che la decisione finale sia già stata presa e non vediamo prove di consegne effettive di Armi letali", ha aggiunto. "Credo che anche le autorità cinesi stiano cercando di soppesare le conseguenze di tale decisione", ha spiegato Burns. Intanto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, potrebbero recarsi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russiaper lacontro l'Ucraina. Lo ha affermato il direttore della Cia, William Burns, in una intervista a Cbs News, precisando che Pechino non ha ancora preso una decisione definitiva. "Siamo sicuri che la leadership cinese stia valutando la possibilità di fornirealla Russia", ha detto Burns. "Non vediamo che la decisione finale sia già stata presa e non vediamo prove di consegne effettive di", ha aggiunto. "Credo che anche le autorità cinesi stiano cercando di soppesare le conseguenze di tale decisione", ha spiegato Burns. Intanto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, potrebbero recarsi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #Perú L’esercito e le forze di polizia hanno usato illegalmente e in modo indiscriminato armi letali e altre armi m… - LBonenkamp : @Libero_official Quali sarebbero le armi “ non letali “ ? - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: La #Cina sta valutando la possibilità di fornire alla #Russia armi letali per la guerra contro l'Ucraina. Lo ha affermat… - Libero_official : La #Cina sta valutando la possibilità di fornire alla #Russia armi letali per la guerra contro l’#Ucraina… - ultimenotizie : La #Cina sta valutando la possibilità di fornire alla #Russia armi letali per la guerra contro l'Ucraina. Lo ha aff… -