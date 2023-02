Arezzo, scooter sbanda per la pioggia: muore 54enne (Di domenica 26 febbraio 2023) Incidente mortale nella serata di ieri, Sabato 25 Febbraio 2023, alle porte di Arezzo, in località Pratantico, lungo il ponte. La vittima è Umberto Valtriani, di 54 anni, che verso le 21:30 stava transitando lungo la strada regionale 69 in sella al suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti stradali accorsi prontamente sul posto, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Incidente mortale nella serata di ieri, Sabato 25 Febbraio 2023, alle porte di, in località Pratantico, lungo il ponte. La vittima è Umberto Valtriani, di 54 anni, che verso le 21:30 stava transitando lungo la strada regionale 69 in sella al suo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti stradali accorsi prontamente sul posto, ... TAG24.

