Appuntamenti con gli scafisti Tajani silenzia la sinistra | le Ong non c' entrano

Il tragico naufragio al largo di Steccato di Cutro, Crotone, in cui hanno perso la vita almeno sessanta migranti tra cui anche diversi bambini, tor a imporre nel dibattito pubblico l'emergenza immigrazioni e il ruolo dell'Unione europea. "Non vogliamo più assistere a drammi come quello di oggi con innocenti vittime delle sfruttamento da parte di criminali che incassano 8-9-10 mila euro a persona che caricano a bordo", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di Mezz'ora in più su Rai3. Per il capo della Farnesina il presidente Sergio Mattarella "ha ragione, dobbiamo convincere l'Europa che la costa italiana è la principale frontiere europea per i migranti. Dobbiamo contrastare le attività dei trafficanti di esseri umani, criminali che sfruttano tutte le opportunità". Il capo dello Stato ha auspicato infatti "che l'Ue assuma finalmente in ...

