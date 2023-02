Anziana uccisa a coltellate a Fermo, marito piantonato (Di domenica 26 febbraio 2023) Una donnna di 85 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo letto a Capodarco di Fermo con i segni di una coltellata all'addome. A dare l'allarme è stato uno dei figli. In casa c'era anche il marito,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Una donnna di 85 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo letto a Capodarco dicon i segni di una coltellata all'addome. A dare l'allarme è stato uno dei figli. In casa c'era anche il,...

