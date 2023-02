Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Duro Scontro Tra Carmen ed Ines!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 26 febbraio 2023)Un: un comunicato stampa contro Victor, firmato anche a nome di, scatena i sospetti e la rabbia di Ines… Unsta per regalare nuove sorprese ai telespettatori italiani. Nellegià andate in onda in Spagna, infatti, Victor inizia ad avere dei problemi legali anche se ingiustamente. A questo punto, per via di un fraintendimento, si accenderà un fortetraed Ines, dato che quest’ultima non crederà alla versione dei fatti della Villanueva. Ecco che cosa sta per succedere.Un: Victor arrestato ...