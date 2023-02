Ant-Man and the Wasp Quantumania: un affare di famiglia (Di domenica 26 febbraio 2023) Tre generazioni in un solo film per Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Come ha affrontato Peyton Reed la questione nel primo film della Fase 5 del MCU, dal 15 febbraio in sala, e soprattutto cosa prospetta il futuro della giovane Cassie Lang e il suo posto tra i Giovani Vendicatori? Incredibile ma vero. Dopo la sofferta - anche a causa della pandemia - Fase 4 siamo entrati ufficialmente nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise dedicato al supereroe delle formiche, promosso a suon di libro visto nel film e uscito per davvero su Amazon (Look Out for the Little Guy). Paul Rudd è nuovamente Scott Lang, il ladro diventato Avenger, e accanto a lui c'è sempre la Hope Van Dyne di Evangeline Lilly. Se Ant-Man and the Wasp si concentrava sulla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 febbraio 2023) Tre generazioni in un solo film per Ant-Man and the. Come ha affrontato Peyton Reed la questione nel primo film della Fase 5 del MCU, dal 15 febbraio in sala, e soprattutto cosa prospetta il futuro della giovane Cassie Lang e il suo posto tra i Giovani Vendicatori? Incredibile ma vero. Dopo la sofferta - anche a causa della pandemia - Fase 4 siamo entrati ufficialmente nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe con Ant-Man and the, terzo capitolo del franchise dedicato al supereroe delle formiche, promosso a suon di libro visto nel film e uscito per davvero su Amazon (Look Out for the Little Guy). Paul Rudd è nuovamente Scott Lang, il ladro diventato Avenger, e accanto a lui c'è sempre la Hope Van Dyne di Evangeline Lilly. Se Ant-Man and thesi concentrava sulla ...

