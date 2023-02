Anna Jay | ”Ho alcune costole dislocate”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 febbraio 2023)Jay ha avuto modo di far sapere ai fan il suo stato di salute riguardo ad uno spot molto spaventoso avvenuto il 31 gennaio ad AEW Rampage tramite un Tweet. In quella notte, Jay e Tay Melo si sono scontrate contro Willow Nightingale e Ruby Soho in uno Street Fight Match, dal quale le ultime due ne sono uscite vincitrici. Durante il match Nightingale ha eseguito una power bomb su Jay fuori dalla rampa, ma Jay sfortunatamente ha mancato i tavoli preparati per lo spot, atterrando di schiena contro il pavimento. “Niente coccige contuso, ma avevo delle. Non è divertente.” e quanto scritto su Twitter daJay.