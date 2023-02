Angelus, papa Francesco ci svela l’arma più potente contro la tentazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Attaccamento alle cose, sfiducia e sete di potere sono gli strumenti del demonio per allontanare Gesù dal Padre e anche noi dalla Trinità. La pioggia non scoraggia migliaia di fedeli che affollano Piazza San Pietro per pregare con papa Francesco. Il grigio del cielo è scenario suggestivo considerando che è il tema di riflessione odierna L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 febbraio 2023) Attaccamento alle cose, sfiducia e sete di potere sono gli strumenti del demonio per allontanare Gesù dal Padre e anche noi dalla Trinità. La pioggia non scoraggia migliaia di fedeli che affollano Piazza San Pietro per pregare con. Il grigio del cielo è scenario suggestivo considerando che è il tema di riflessione odierna L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco all' #Angelus : Rispondere al male con il bene. L'amore di Dio è in eccesso e guarisce i conflitti… - KattInForma : Angelus, papa Francesco ci svela l’arma più potente contro la tentazione - HolySeePress : Le parole del Papa alla recita dell’Angelus - - KattInForma : ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE Le parole del Papa alla recita dell’Angelus - Toscanaoggi : #Papa: #Angelus; dolore per il #naufragio nave #migranti davanti alle coste calabresi -