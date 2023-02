Andrea Anastasi | “Siamo stati poco brillanti e poco incisivi”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il tecnico bianconero analizza la prima sconfitta stagionale dei suoi ragazzi arrivata contro Piacenza nella semifinale della Del Monte®Coppa Italia: “Abbiamo avuto diverse opportunità per chiudere a nostro favore il primo set, non le abbiamo sfruttate e quando non lo fai è giusto che vincano gli avversari. Piacenza ha giocato ad un grande livello e meglio di noi. Dobbiamo restare tranquilli, sereni e ricalibrare la squadra per i prossimi eventi” Si è chiusa in semifinale l’avventura della Sir Safety Susa Perugia nella Final Four della Del Monte®Coppa Italia.I Block Devils sono usciti ad un passo dalla finale al cospetto della Gas Sales Bluenergy Piacenza incassando la prima sconfitta stagionale e chiudendo dunque anzitempo la corsa alla coccarda tricolore.Come sempre lucida e pragmatica l’analisi del tecnico bianconero.“Penso che ...

E' la prima sconfitta della stagione quella rimediata dalla Sir Safety Susa Perugia nella Final Four in corso al palazzetto dello sport di Roma dove i Block Devils dihanno perso per 0 - 3 (parziali 28 - 30, 20 - 25, 22 - 25) la semifinale di Coppa Italia contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Al contrario in casa Piacenza è decisivo il servizio, non solo per gli 11 ace conclusivi, ma soprattutto perché è il fondamentale che spacca primo e terzo set e che propizia la rimonta nella seconda f ...La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia brucia, il tecnico ha il compito di portare il gruppo a superarla subito per ripartire in campionato e in Champions League ...