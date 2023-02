Anche l’Inter avrà il suo stadio. E non sarà il Meazza (Gazzetta) (Di domenica 26 febbraio 2023) “Anche l’Inter avrà il suo stadio. E non sarà il Meazza”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. l’Inter sta lavorando ad un progetto da sola su un’area già individuata e bloccata, che per ora resta top secret. “C’è già un’area individuata, all’Interno del comune di Milano. Di più: si tratta di un terreno privato e la società nerazzurra ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della zona. La location è top secret, ma non passerà molto tempo perché le carte vengano svelate”. l’Inter vuole prima la certezza che non si possa davvero procedere su San Siro. Zhang avrebbe parlato al telefono con Gordon Singer che gli avrebbe confermato l’idea del Milan di insistere su uno stadio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) “il suo. E nonil”. Lo scrive ladello Sport.sta lavorando ad un progetto da sola su un’area già individuata e bloccata, che per ora resta top secret. “C’è già un’area individuata, alno del comune di Milano. Di più: si tratta di un terreno privato e la società nerazzurra ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della zona. La location è top secret, ma non passerà molto tempo perché le carte vengano svelate”.vuole prima la certezza che non si possa davvero procedere su San Siro. Zhang avrebbe parlato al telefono con Gordon Singer che gli avrebbe confermato l’idea del Milan di insistere su uno...

