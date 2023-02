Anche in Spagna danno il Napoli vicinissimo alla vittoria dello scudetto (Di domenica 26 febbraio 2023) Grazie alla sconfitta dell’Inter contro il Bologna il Napoli porta il suo vantaggio sulla seconda a più 18 punti e ora, scrive il giornale sportivo spagnolo As è pronta al suo Aliròn in Serie A. L’Aliròn è un termine spagnolo per descrivere la vittoria di una competizione sportiva, a differenza di ganar che indica la vittoria di una singola partita. La sconfitta dei nerazzurri in casa del Bologna non è passata inosservata neAnche in Spagna, e potrebbe segnare il vantaggio definitivo più alto del Napoli in Serie A, che lo mette in una condizione molto privilegiata Anche in vista della Champions. Nel riepilogo della gara Dall’Ara di As si legge: “La Champions League ha messo a dura prova un’Inter irriconoscibile, che è caduta a Bologna e ha consegnato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Graziesconfitta dell’Inter contro il Bologna ilporta il suo vantaggio sulla seconda a più 18 punti e ora, scrive il giornale sportivo spagnolo As è pronta al suo Aliròn in Serie A. L’Aliròn è un termine spagnolo per descrivere ladi una competizione sportiva, a differenza di ganar che indica ladi una singola partita. La sconfitta dei nerazzurri in casa del Bologna non è passata inosservata nein, e potrebbe segnare il vantaggio definitivo più alto delin Serie A, che lo mette in una condizione molto privilegiatain vista della Champions. Nel riepilogo della gara Dall’Ara di As si legge: “La Champions League ha messo a dura prova un’Inter irriconoscibile, che è caduta a Bologna e ha consegnato ...

