Amici oggi 26 febbraio: quando inizia? Ecco chi va al serale (Di domenica 26 febbraio 2023) La puntata di Amici 22, prevista per oggi domenica 26 febbraio 2023, cambia la messa in onda e posticipa la decisione su chi va al serale degli allievi rimasti senza maglia; scopriamo quando andrà in onda e tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Amici, Angelina Mango ha un fidanzato: brutto colpo per Wax (ANTICIPAZIONI) Mediaset ha apportato... Leggi su donnapop (Di domenica 26 febbraio 2023) La puntata di22, prevista perdomenica 262023, cambia la messa in onda e posticipa la decisione su chi va aldegli allievi rimasti senza maglia; scopriamoandrà in onda e tutti i dettagli in merito. Leggi anche:, Angelina Mango ha un fidanzato: brutto colpo per Wax (ANTICIPAZIONI) Mediaset ha apportato...

