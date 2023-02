Amici di Maria De Filippi oggi | 26 febbraio 2023 | non va in onda

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 26 febbraio 2023) Continuano i cambi di palinsesto per Canale 5, a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta venerdì scorso, all’età di 84 anni. Mentre la camera ardente allestita per ieri edcontinua ad essere visitate da numerosi addetti ai lavori, personaggi dello spettacolo e gente comune, anche la tv rende al giornalista ed autore tv il proprio omaggio. Per questo, ma anche in segno di rispetto, la puntata didiDedi, domenica 26, non va inDe, moglie di Costanzo, in queste ore si trova anche circta da persone che stanno esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa del marito. Al posto del talent show va in...