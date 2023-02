Amici 20, Aka7even esce allo scoperto con la nuova fidanzata: il curioso dettaglio (Di domenica 26 febbraio 2023) Luca Marzano, in arte Aka7even è sicuramente uno dei volti più noti e apprezzati del pubblico affezionato al talent show di Maria De Filippi, Amici. Durante la sua partecipazione, lo ricordano tutti, ha avuto un’appassionante e travagliata storia d’amore con l’ex compagna e ballerina di latino americano Martina Miliddi. A lei infatti dedicò quella che, ancora oggi è una meravigliosa canzone d’amore che ha fatto successo, “Mi manchi“. La loro frequentazione però non fu duratura in quanto la ragazza si scoprì innamorata di un altro compagno, Raffaele Renda. Tra i due infatti, una volta terminato lo show, è nata una storia d’amore che però sembra essersi conclusa proprio di recente. Se da una parte, dunque, Martina ha vissuto una grande storia d’amore; dall’altra Aka7even si è sempre tenuto lontano dai riflettori sotto l’aspetto ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 febbraio 2023) Luca Marzano, in arteè sicuramente uno dei volti più noti e apprezzati del pubblico affezionato al talent show di Maria De Filippi,. Durante la sua partecipazione, lo ricordano tutti, ha avuto un’appassionante e travagliata storia d’amore con l’ex compagna e ballerina di latino americano Martina Miliddi. A lei infatti dedicò quella che, ancora oggi è una meravigliosa canzone d’amore che ha fatto successo, “Mi manchi“. La loro frequentazione però non fu duratura in quanto la ragazza si scoprì innamorata di un altro compagno, Raffaele Renda. Tra i due infatti, una volta terminato lo show, è nata una storia d’amore che però sembra essersi conclusa proprio di recente. Se da una parte, dunque, Martina ha vissuto una grande storia d’amore; dall’altrasi è sempre tenuto lontano dai riflettori sotto l’aspetto ...

