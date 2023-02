Amadeus via dalla Rai: la voce insistente e la sua reazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Amadeus potrebbe lasciare la Rai e non condurre il suo quinto Festival di Sanremo: la reazione del conduttore sui rumors insistenti. Reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo 2023 Amadeus è tornato a condurre I soliti Ignoti e si gode il tempo libero in famiglia. In questi giorni sta trascorrendo molto tempo con il figlio Josè, nato dalla relazione con Giovanna Civitillo. Il ragazzo, che durante la kermesse, è stato promosso come social media manager ufficiale del conduttore, gioca a calcio nelle giovanili dell’Inter, dove ricopre il ruolo di portiere. Amadeus lascia la Rai- foto Ansa- Grantoscana.itQuando è possibile Amadeus accompagna il figlio agli allenamenti e va a vedere le sue partite. Il magazine Nuovo ha pubblicato alcuni scatti del conduttore mentre gioca a calcio ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 febbraio 2023)potrebbe lasciare la Rai e non condurre il suo quinto Festival di Sanremo: ladel conduttore sui rumors insistenti. Reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo 2023è tornato a condurre I soliti Ignoti e si gode il tempo libero in famiglia. In questi giorni sta trascorrendo molto tempo con il figlio Josè, natorelazione con Giovanna Civitillo. Il ragazzo, che durante la kermesse, è stato promosso come social media manager ufficiale del conduttore, gioca a calcio nelle giovanili dell’Inter, dove ricopre il ruolo di portiere.lascia la Rai- foto Ansa- Grantoscana.itQuando è possibileaccompagna il figlio agli allenamenti e va a vedere le sue partite. Il magazine Nuovo ha pubblicato alcuni scatti del conduttore mentre gioca a calcio ...

