Alvin e Ilary Blasi avrebbero litigato | “Lui non sarà a L’Isola | non si sopportano più”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ilary Blasi e Alvin hanno litigato? Riesplode il gossip: “Non si sopportano più” #isola - Novella_2000 : Isola dei Famosi, Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti? Un rumor dal dietro le quinte - 361_magazine : Nuove tensioni tra #Alvin e #IlaryBlasi? Retroscena sull’#Isoladeifamosi -

Ecco cosa avrebbe spifferato una fonte vicina agli ambienti Mediaset al noto settimanale: "non si sopportano più" . Non è tutto: rientrato in Italia,avrebbe dato una sorta di ...E a questo quadro si aggiunge un altro retroscena che riguarda direttamenteBlasi fa il botto, tam - tam a Mediaset: ecco chi spunta tra i naufraghi

Ilary Blasi, la voce indiscreta: "Lite con Alvin, cosa ha chiesto" Liberoquotidiano.it

Lite tra Ilary Blasi e Alvin Riesplode il gossip: “Non si sopportano più” Blog Tivvù

Isola dei Famosi, Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti Un rumor dal dietro ... Novella 2000

Alvin e Ilary avrebbero litigato: "Lui non sarà a L'Isola, non si sopportano" Biccy

Isola dei Famosi, «via Alvin e Can Yaman inviato»: la scelta di Ilary ... Tvpertutti

Molto probabilmente Alberto Bonato - questo il vero nome dell'inviato - non tornerà nella prossima edizione dell'Isola dei Famosi ...A partire da lunedi 17, Ilary Blasi condurrà il reality ritornando sugli schermi ... Non definito ancora l’inviato in Honduras, alcuni parlano della riconferma di Alvin altri danno come nuovo inviato ...