Altro che “bagno di sangue”: le auto green faranno aumentare il Pil (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo lunghe discussioni, la settimana scorsa il Parlamento europeo ha approvato (con la contrarietà di tutte le destre italiane) la proposta della Commissione per lo stop alla vendita di nuove auto termiche (benzina, diesel, ibride, a metano e Gpl) dal primo gennaio 2035. A partire da quella data nell’Ue si potranno immatricolare solo nuove auto elettriche a batteria oppure a idrogeno: basta che non producano emissioni. Sono previste eccezioni solo per chi produce auto termiche in numero inferiore a mille l’anno (il famoso “emendamento Ferrari”), mentre per chi ne produce 10mila il divieto slitta di un anno, al 2036. Ovviamente le auto già immatricolate potranno continuare a circolare. Ma gli ambientalisti volevano di più. A cominciare da greenpeace, che avrebbe anticipato lo stop al 2030 e per voce ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo lunghe discussioni, la settimana scorsa il Parlamento europeo ha approvato (con la contrarietà di tutte le destre italiane) la proposta della Commissione per lo stop alla vendita di nuovetermiche (benzina, diesel, ibride, a metano e Gpl) dal primo gennaio 2035. A partire da quella data nell’Ue si potranno immatricolare solo nuoveelettriche a batteria oppure a idrogeno: basta che non producano emissioni. Sono previste eccezioni solo per chi producetermiche in numero inferiore a mille l’anno (il famoso “emendamento Ferrari”), mentre per chi ne produce 10mila il divieto slitta di un anno, al 2036. Ovviamente legià immatricolate potranno continuare a circolare. Ma gli ambientalisti volevano di più. A cominciare dapeace, che avrebbe anticipato lo stop al 2030 e per voce ...

