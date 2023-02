Allerta meteo, prorogata in Campania fino alle 16 di domani (Di domenica 26 febbraio 2023) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore fino alle 16 di domani, lunedì 27 febbraio, su tutto il territorio campano ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Proseguiranno le precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi saranno ancora caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. I temporali potranno quindi essere intensi e repentini e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023) La Protezione Civile della Regioneha prorogato l’avviso didi colore Giallo attualmente in vigore16 di, lunedì 27 febbraio, su tutto il territorio campano ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Proseguiranno le precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi saranno ancora caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. I temporali potranno quindi essere intensi e repentini e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali. ...

