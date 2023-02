Allerta meteo in 11 regioni. Anche lunedì neve in pianura, pioggia e vento forte (Di domenica 26 febbraio 2023) Autostrade ha attivato il piano neve con 600 mezzi e 900 uomini pronti a intervenire per possibili precipitazioni nelle prossime 24 - 36 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Autostrade ha attivato il pianocon 600 mezzi e 900 uomini pronti a intervenire per possibili precipitazioni nelle prossime 24 - 36 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiFVG : Vento forte su buona parte del FVG, in particolare sulla costa, e abbassamento delle temperature. Le raffiche di Bo… - DPCgov : ?? Lunedì 27 febbraio ???? #allertaGIALLA meteo-idro in 10 regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e… - DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #18febbraio è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio i… - himeralive : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle ore 16.00 di oggi all… - miscopolemilf : domani scuole chiuse per allerta meteo per favore -