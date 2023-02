Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: domenica 26 febbraio temporali e nevicate (Di domenica 26 febbraio 2023) Allerta meteo. Anche la regione Lazio rientra tra i territori segnalati dalla Protezione Civile per il rischio meteorologico previsto nelle prossime ore della giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023. L’Allerta meteo segnalata è di colore giallo, ecco di seguito il dettaglio di cosa ci aspetta nelle prossime ore. Per le prossime ore della giornata di oggi, ci aspettano condizioni meteorologiche avverse, ovvero forti temporali e piogge violente sull’intera regione, come ha già abbiamo avuto modo di constatare almeno nelle primissime ore di questa mattina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023). Anche la regionerientra tra i territori segnalati dalla Protezione Civile per il rischiorologico previsto nelle prossime ore della giornata di oggi,262023. L’segnalata è di colore giallo, ecco di seguito il dettaglio di cosa ci aspetta nelle prossime ore. Per le prossime ore della giornata di oggi, ci aspettano condizionirologiche avverse, ovvero fortie piogge violente sull’intera regione, come ha già abbiamo avuto modo di constatare almeno nelle primissime ore di questa mattina. su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #18febbraio è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio i… - altomolisenet : Dalla tarda mattinata di domani, domenica 26 febbraio 2023, e per le successive 24-36 ore... - CorriereCitta : Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: domenica 26 febbraio temporali e nevicate - Bianca34874951 : RT @Libero_official: La #Protezionecivile ha diramato un bollettino di allerta per 9 regioni: torna il maltempo con piogge,#freddo e gelo… - Marchetto6Anna : Buongiorno ?? Buona Domenica di allerta meteo.....???????????????????????????? -