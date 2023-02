Allarme siccità in Italia, che estate ci attende? L’allarme degli esperti (Di domenica 26 febbraio 2023) L’inverno 2023 non è ancora concluso, ma è impossibile non notare una situazione che ha caratterizzato questa stagione in gran parte del nostro Paese: non piove da tantissimo tempo, salvo qualche piccolo fenomeno, che non è certamente servito a compensare l’inconveniente. Emblematico, ad esempio, quanto sta accadendo a Venezia, città per definizione famosa per l’acqua alta: alcuni canali a causa della siccità sono letteralmente prosciugati, al punto tale da rendere difficili gli spostamenti, compresi quelli di eventuali mezzi di soccorso. Non va molto meglio nel resto d’Europa, dove nemmeno le previsioni appaiono particolarmente rassicuranti. Una situazione simile è quella riscontrata, ad esempio, in Svizzera, Francia e Austria. Gli esperti temono che il problema possa diventare ancora più grave in estate, periodo in cui potrebbe ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 26 febbraio 2023) L’inverno 2023 non è ancora concluso, ma è impossibile non notare una situazione che ha caratterizzato questa stagione in gran parte del nostro Paese: non piove da tantissimo tempo, salvo qualche piccolo fenomeno, che non è certamente servito a compensare l’inconveniente. Emblematico, ad esempio, quanto sta accadendo a Venezia, città per definizione famosa per l’acqua alta: alcuni canali a causa dellasono letteralmente prosciugati, al punto tale da rendere difficili gli spostamenti, compresi quelli di eventuali mezzi di soccorso. Non va molto meglio nel resto d’Europa, dove nemmeno le previsioni appaiono particolarmente rassicuranti. Una situazione simile è quella riscontrata, ad esempio, in Svizzera, Francia e Austria. Glitemono che il problema possa diventare ancora più grave in, periodo in cui potrebbe ...

