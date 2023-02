Allarme siccità: ci aspetta un'estate senz'acqua? (Di domenica 26 febbraio 2023) La siccità sta diventando un problema in diversi Paesi d'Europa. In Francia si teme una seconda estate consecutive di restrizioni idriche, ma anche in Svizzera, Italia e parti dell'Austria c'è meno neve rispetto alla media... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) Lasta diventando un problema in diversi Paesi d'Europa. In Francia si teme una secondaconsecutive di restrizioni idriche, ma anche in Svizzera, Italia e parti dell'Austria c'è meno neve rispetto alla media...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Il governo si accorge in grave ritardo che c'è un allarme #siccità. I ministri Musumeci e Pichetto parlano di razio… - Agenzia_Ansa : 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme… - LaStampa : Siccità, è allarme rosso: il Po in secca, i grandi laghi mezzi vuoti. Bonelli: “Meloni ignora la questione, ma si v… - News24Italy : #Siccità in Europa, cresce l'allarme: poca neve e pioggia, timori per l'estate - Today_it : Allarme #siccità: ci aspetta un'estate senz'acqua? -