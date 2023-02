Allarme meteo: al posto della primavera torna l’inverno (Di domenica 26 febbraio 2023) Scatta l’Allarme meteo: per una anomalia il Generale Inverno potrebbe farsi sentire a cominciare da marzo. Ecco cosa dicono le previsioni meteo. Se dobbiamo essere sinceri, questo inverno il freddo non si è fatto sentire. Il generale inverno ha colpito, è vero, ma solo in determinati contesti e momenti piuttosto brevi. Per questo motivo, ora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 26 febbraio 2023) Scatta l’: per una anomalia il Generale Inverno potrebbe farsi sentire a cominciare da marzo. Ecco cosa dicono le previsioni. Se dobbiamo essere sinceri, questo inverno il freddo non si è fatto sentire. Il generale inverno ha colpito, è vero, ma solo in determinati contesti e momenti piuttosto brevi. Per questo motivo, ora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claplaz : Allarme rientrato. Le previsioni meteo per Milano di lunedì 27 febbraio hanno cancellato la neve: giornata nuvolosa… - TgLa7 : L'allarme #meteo per i prossimi giorni riguarda, negli Stati Uniti, oltre 60 milioni di residenti, concentrati per… - infoitinterno : Neve: -53% sulle Alpi, ora l'allarme meteo per la Siccità è ancora più grave - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca diretta: (Video) #Torino, allarme siccità, il fiume #Po è a secco, le immagini drammatiche - ilmeteoit : #Neve: -53% sulle #Alpi, ora l'allarme meteo per la #Siccità è ancora più grave; dati e situazione in #Italia -