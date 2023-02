Alla scoperta dell’Isola della Morte: la maledizione continua ad affascinare il turismo macabro (Di domenica 26 febbraio 2023) Viaggiare è sempre bello e rilassante, ma c’è una località turistica che si è aggiudicata l’appellativo di “Isola della Morte”. Di quale località insulare si tratta? Non si tratta di una località turistica italiana, ma di una località turistica in Thailandia: Koh Tao. Dal 2014 è nota Alla cronaca nera per i frequenti decessi di turisti stranieri che vengono rinvenuti sull’isola del Sol Levante. I decessi registrati avvengono tutti in circostante strane. L’ultima macabra scoperta è avvenuta in un resort di lusso a Koh Tao: qui l’’imprenditore Rakeshwar Sachathamakul e sua moglie Anshoo sono stati trovati senza vita in piscina. I cadaveri saranno sottoposti all’autopsia per chiarire le ragioni del decesso. La polizia locale ha già sequestrato tutte le apparecchiature di sorveglianza. Ma non è l’unica coppia, la ... Leggi su moltouomo (Di domenica 26 febbraio 2023) Viaggiare è sempre bello e rilassante, ma c’è una località turistica che si è aggiudicata l’appellativo di “Isola”. Di quale località insulare si tratta? Non si tratta di una località turistica italiana, ma di una località turistica in Thailandia: Koh Tao. Dal 2014 è notacronaca nera per i frequenti decessi di turisti stranieri che vengono rinvenuti sull’isola del Sol Levante. I decessi registrati avvengono tutti in circostante strane. L’ultima macabraè avvenuta in un resort di lusso a Koh Tao: qui l’’imprenditore Rakeshwar Sachathamakul e sua moglie Anshoo sono stati trovati senza vita in piscina. I cadaveri saranno sottoposti all’autopsia per chiarire le ragioni del decesso. La polizia locale ha già sequestrato tutte le apparecchiature di sorveglianza. Ma non è l’unica coppia, la ...

