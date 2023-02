Alfonso Signorini malattia: «Costanzo mi è stato vicino». Sfogo a Verissimo (Di domenica 26 febbraio 2023) Oggi Signorini ha un rapporto speciale con la fede. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha una grande devozione nei confronti di Padre Pio e Natuzza Evolo. A svelarlo è stato lui in diverse occasioni negli ultimi anni. Durante l'ospitata di domenica 26 febbraio 2023 a Verissimo Alfonso Signorini ha fatto cenno alla sua malattia combattuta in passato ricordando la vicinanza in quei momenti terribili di Maurizio Costanzo. Nel 2014 era in diretta a Kalispera, aveva 40 di febbre e subito dopo si è fatto portare in ospedale. I medici gli diedero un antipiretico e lo mandarono a casa. Il giorno dopo era la vigilia di Natale. Lo chiamarono dal presidio ospedaliero e gli comunicarono che aveva una leucemia mieloide e che il 27 dicembre avrebbero avuto inizio le cure. A ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 febbraio 2023) Oggiha un rapporto speciale con la fede. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha una grande devozione nei confronti di Padre Pio e Natuzza Evolo. A svelarlo èlui in diverse occasioni negli ultimi anni. Durante l'ospitata di domenica 26 febbraio 2023 aha fatto cenno alla suacombattuta in passato ricordando la vicinanza in quei momenti terribili di Maurizio. Nel 2014 era in diretta a Kalispera, aveva 40 di febbre e subito dopo si è fatto portare in ospedale. I medici gli diedero un antipiretico e lo mandarono a casa. Il giorno dopo era la vigilia di Natale. Lo chiamarono dal presidio ospedaliero e gli comunicarono che aveva una leucemia mieloide e che il 27 dicembre avrebbero avuto inizio le cure. A ...

