Alfonso Signorini la fine della storia con l’ex Paolo Galimberti | “Una decisione sofferta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 febbraio 2023)fidanzato è il politico, che milita tra le file di Forza Italia, con il quale ha vissuto circa vent’anni d’amore. Il conduttore del “Grande Fratello Vip” interverrà nel corso del programma “Verissimo. Ciao Maurizio”, in onda a partire dalle 16.30 su Canale 5, dove ricorderà insieme ad altri ospiti e la presentatrice Silvia Toffanin il giornalista scomparso il 24 febbraio ad 84 anni. Nel settembre 2022annunciava lacon, noto politico. “Dopo 18 anni non stiamo più insieme…Una, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio ...