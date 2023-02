Alec Baldwin | nella prima udienza per la morte sul set di “Rust” | si è dichiarato non colpevole

(Di domenica 26 febbraio 2023)del processo per lanel 2021 della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set di, l’attoresi ènonper l’accusa di omicidio colposo per la fatale sparatoria, come mostrano i documenti del tribunale.ha presentato l’appello mentre rinunciava a un’apparizione in tribunale.è accusato di omicidio colposo nel processo a suo carico che sta per iniziare a Santa Fe (New Mexico). Il massimo della pena prevista per la pallottola, partita dalla sua pistola durante le riprese del film, è di diciotto mesi di carcere, mentre due giorni fa la procura ha fatto marcia indietro su una circostanza ...

Alec Baldwin si dichiara non colpevole per la sparatoria sul set di “Rust” Sky Tg24

Alec Baldwin, nella prima udienza per la morte di sul set di 'Rust' si è dichiarato 'non colpevole' la Repubblica

Sono state ridotte le accuse contro l’attore Alec Baldwin per la morte della direttrice della fotografia a cui aveva sparato sul set nel 2021 Il Post

Alec Baldwin incriminato formalmente per la sparatoria sul set: «Omicidio colposo» Vanity Fair Italia

Alec Baldwin incriminato formalmente di omicidio per la morte sul set di Halyna Hutchins la Repubblica

