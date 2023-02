Alcaraz-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Carlos Alcaraz se la vedrà contro Cameron Norrie nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023 (terra battuta). I due si incontrano di nuovo a distanza di una settimana. Sette giorni fa, infatti, il numero due del mondo si è aggiudicato il titolo sul rosso di Buenos Aires battendo in due set tirati il britannico di origini sudafricane. Entrambi sono reduci da due grandi battaglie in semifinale, dove hanno avuto la meglio al terzo e decisivo set rispettivamente sul qualificato cileno Nicolas Jarry e sull’altro iberico Bernabe Zapata Miralles. Alcaraz partirà nettamente avanti secondo le previsioni dei bookmakers. Vincendo si porterebbe a casa il secondo titolo consecutivo, una maniera strepitosa di rientrare nel circuito maggiore dopo essere stato diverse settimane lontano dai campi per ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Carlosse la vedrà contro Cameronnell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Rio de(terra battuta). I due si incontrano di nuovo a distanza di una settimana. Sette giorni fa, infatti, il numero due del mondo si è aggiudicato il titolo sul rosso di Buenos Aires battendo in due set tirati il britannico di origini sudafricane. Entrambi sono reduci da due grandi battaglie in semifinale, dove hanno avuto la meglio al terzo e decisivo set rispettivamente sul qualificato cileno Nicolas Jarry e sull’altro iberico Bernabe Zapata Miralles.partirà nettamente avanti secondo le previsioni dei bookmakers. Vincendo si porterebbe a casa il secondo titolo consecutivo, una maniera strepitosa di rientrare nel circuito maggiore dopo essere stato diverse settimane lontano dai campi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : È TORNATO ALCARAZ... ED HA VINTO SUBITO ?? Non giocava da tre mesi, ha esordito nel 2023 vincendo l'#ArgOpen2023, ba… - sportface2016 : #RiodeJaneiro Alcaraz vince in rimonta con Jarry, in finale trova Norrie - oktennis : Ma da dove ha colpito?!? ?? Con una grande prova di forza Carlos #Alcaraz rimonta Jarry e vola in finale a Rio. Aff… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: 1T #ATP500 di Acapulco ???? #Berrettini ???? vs Molcan ???? Se vince, 2T vs Norrie ???? o Mannarino ???? Matteo potrebbe trovare… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: 1T #ATP500 di Acapulco ???? #Berrettini ???? vs Molcan ???? Se vince, 2T vs Norrie ???? o Mannarino ???? Matteo potrebbe trovare… -