Al via la stagione della pesca, ma il freddo tieni molti a casa - Foto e video (Di domenica 26 febbraio 2023) Dalle prime luci di domenica 26 febbraio gli appassionati sono scesi sui fiumi della provincia per le prime pescate dell’anno: in realtà in pochi hanno deciso di alzarsi dal letto sfidando le basse temperature per iniziare la stagione. Resta il nodo siccità. Leggi su L’Eco di Bergamo del 27 febbraio. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 febbraio 2023) Dalle prime luci di domenica 26 febbraio gli appassionati sono scesi sui fiumiprovincia per le primete dell’anno: in realtà in pochi hanno deciso di alzarsi dal letto sfidando le basse temperature per iniziare la. Resta il nodo siccità. Leggi su L’Eco di Bergamo del 27 febbraio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Al via la nuova stagione di #Belve condotto da @francescafagnan. Dal #21febbraio, ogni martedì in prima serata su… - East_10 : @Specialcla Sai cosa me ne faccio? Alla prima mi chiedi scusa, alla seconda al massimo. Sono 7 e hanno buttato via… - Glongari : Juventus, Pinsoglio via a fine stagione? Ipotesi Al-Nassr - IlCavour : @edovirgy19 Arthur fa schifo Zakaria anche Kulu quest’anno già meno bene dello scorso De ligt dato via per scelta s… - saIva___ : RT @FratelliRosson: Wanda #Nara conferma a @sporx : #Milan e #Roma sono interessate a #Icardi per la prossima stagione. [@sporx via @TurcF… -