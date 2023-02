Al via il percorso verso la strategia di sviluppo locale del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto (Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. Entra nel vivo il percorso che porterà il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto al nuovo Piano di sviluppo locale 2023 – 2027: martedì 28 febbraio, alle 17, nella sede del GAL (in via Valmarina, 25, Bergamo) si terrà un’assemblea pubblica e il lancio del percorso di coprogettazione che servirà alla stesura della strategia di sviluppo locale per i prossimi anni. I GAL sono partenariati pubblico – privati riconosciuti e finanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Piano di sviluppo Rurale. I partenariati si occupano della gestione dei fondi europei della PAC legati allo sviluppo rurale, attraverso la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023). Entra nel vivo ilche porterà il GAL deidie delal nuovo Piano di2023 – 2027: martedì 28 febbraio, alle 17, nella sede del GAL (in via Valmarina, 25,) si terrà un’assemblea pubblica e il lancio deldi coprogettazione che servirà alla stesura delladiper i prossimi anni. I GAL sono partenariati pubblico – privati riconosciuti e finanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Piano diRurale. I partenariati si occupano della gestione dei fondi europei della PAC legati allorurale, attrala ...

