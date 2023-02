Al via i lavori per i Premi Amnesty 2023 alle migliori canzoni sui diritti umani (Di domenica 26 febbraio 2023) ROVIGO – Il 2023 porta una novità importante per “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”. Il festival che unisce musica e diritti umani, giunto alla sua 26a edizione, infatti da quest’anno si trasferisce nella città di Rovigo, il capoluogo del Polesine, che già aveva ospitato eventi del festival negli anni precedenti ma che ora sarà il clou della manifestazione. L’appuntamento è dal 21 al 23 luglio, ma ci saranno come sempre momenti precedenti e successivi che quest’anno saranno particolarmente significativi e che verranno annunciati prossimamente. Partono intanto i lavori per le prime fasi dei due ormai storici Premi Amnesty International Italia sulle migliori canzoni, ospitati dal festival: quello per la sezione emergenti e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 febbraio 2023) ROVIGO – Ilporta una novità importante per “Voci per la libertà – Una canzone per”. Il festival che unisce musica e, giunto alla sua 26a edizione, infatti da quest’anno si trasferisce nella città di Rovigo, il capoluogo del Polesine, che già aveva ospitato eventi del festival negli anni precedenti ma che ora sarà il clou della manifestazione. L’appuntamento è dal 21 al 23 luglio, ma ci saranno come sempre momenti precedenti e successivi che quest’anno saranno particolarmente significativi e che verranno annunciati prossimamente. Partono intanto iper le prime fasi dei due ormai storiciInternational Italia sulle, ospitati dal festival: quello per la sezione emergenti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Andrea Riccardi: “La guerra in Ucraina sta diventando eterna. Il Papa lavori a un cessate il fuoco” - ottopagine : Strada 87 Sannitica: lavori al via allo svincolo di Morcone. #Morcone - FrancigenaN : Il percorso sarà pronto entro la fine del 2024. L’investimento è di oltre 8.6 milioni di euro #Genova - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Cantiere #Napoli - Da domani lavori in diverse zone della città, dal centro alle periferie. Concreto il rischio caos tr… - TgrRaiCampania : Cantiere #Napoli - Da domani lavori in diverse zone della città, dal centro alle periferie. Concreto il rischio cao… -