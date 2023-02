Al fronte tra i volontari stranieri filorussi "Noi, da anni all'inferno tra le bombe" (Di domenica 26 febbraio 2023) Viaggio ad Avdivka con la brigata Pietnashka: "Mi sono arruolato per difendere il mio Paese, ma siamo in stallo: avanziamo e poi indietreggiamo." Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Viaggio ad Avdivka con la brigata Pietnashka: "Mi sono arruolato per difendere il mio Paese, ma siamo in stallo: avanziamo e poi indietreggiamo."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : È finita l'era in cui lo Stato si volta dall'altra parte sul fronte della legalità: per questo motivo, tra le tante… - ferrazza : Quando le opposizioni dicono che il fascismo non esiste più, lo fanno per calcolo elettorale, perché sostenerlo par… - demagistris : Da quando è iniziata la guerra in #Ucraina a parte il #Papa, la maggioranza dell’opinione pubblica italiana, da poc… - Travagliato : RT @busettodavide: Il piano della #Cina sul conflitto tra #Russia e #Ucraina ha trovato una risposta interessata da parte dei due attori m… - aifosatir : RT @Giulio_Firenze: Al tramonto (da sinistra verso destra). Vortice sulla Spagna, ampio fronte sull'Italia con richiamo caldo e intensa int… -