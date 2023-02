Al Bayern basta un tempo: domina l'Union Berlino (3 - 0) e si riprende la vetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Dominio assoluto. Il Bayern Monaco si riprende la vetta della classifica in Bundesliga (in coabitazione con il Borussia Dortmund), spazzando via l'Union Berlino, che si presentava alla partita con gli ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Dominio assoluto. IlMonaco siladella classifica in Bundesliga (in coabitazione con il Borussia Dortmund), spazzando via l', che si presentava alla partita con gli ...

