«Ai bianchi dico di stare alla larga dai neri»: la frase razzista dell'autore di Dilbert che ha fatto cancellare il suo fumetto dal Washington Post – Il video (Di domenica 26 febbraio 2023) È scandalo negli Stati Uniti sul creatore del fumetto Dilbert. La striscia è stata cancellata da centinaia di giornali dove appariva a causa delle dichiarazioni del suo creatore in una diretta YouTube. Scott Adams, infatti, si è riferito alla comunità nera come a un «gruppo che pratica l'odio» per poi invitare «i bianchi a starne alla larga» e quindi incoraggiando la segregazione razziale. Frasi razziste e fuori luogo che non sono passate inosservate al gruppo editoriale Usa Today, del quale fanno parte molte testate d'Oltreoceano, dove, ha annunciato il gruppo, la vignetta di Adams non troverà spazio. La stessa decisione è stata presa dal Washington Post e dal Plain Dealer. «Adams si è lasciato andare ad uno sfogo razzista e per ...

