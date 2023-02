Agricoltori, Cia Campania: Coordinamento tra enti e strumenti a disposizione (Di domenica 26 febbraio 2023) Cia Agricoltori Italiani Campania partecipa ai massimi livelli domani, 27 febbraio 2023, al convegno “La strategia italiana per la gestione dei rischi in agricoltura e la stabilizzazione dei redditi, una sfida da vincere per il meridione d’Italia” che si tiene nell’aula magna dell’Università degli Studi Federico II a Napoli in via Via Parthenope, 36. Ad intervenire sarà il presidente di Cia Campania, Raffaele Amore in un confronto aperto con le altre organizzazioni agricole, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e con il contributo dell’Università di Napoli e di Regione Campania che presenta il progetto AgriRisk. “Guardiamo con interesse al progetto AgriRisck di Regione Campania perché occorre una regia territoriale dei diversi strumenti oggi a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023) CiaItalianipartecipa ai massimi livelli domani, 27 febbraio 2023, al convegno “La strategia italiana per la gestione dei rischi in agricoltura e la stabilizzazione dei redditi, una sfida da vincere per il meridione d’Italia” che si tiene nell’aula magna dell’Università degli Studi Federico II a Napoli in via Via Parthenope, 36. Ad intervenire sarà il presidente di Cia, Raffaele Amore in un confronto aperto con le altre organizzazioni agricole, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e con il contributo dell’Università di Napoli e di Regioneche presenta il progetto AgriRisk. “Guardiamo con interesse al progetto AgriRisck di Regioneperché occorre una regia territoriale dei diversi strumoggi a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiMolise: Il Molise e la siccità. La causa per la Cia, la Confederazione italiana agricoltori, è la scarsa razionalizzazione delle… - TgrRaiMolise : Il Molise e la siccità. La causa per la Cia, la Confederazione italiana agricoltori, è la scarsa razionalizzazione… - Testament73 : E' opinione comune che l'organizzazione che spende di più in acquisizione di dati personali sia la Cia (e non è la… - TerniLife : Il presidente di Cia agricoltori dell’Umbria Matteo Bartolini con una delegazione al Quirinale per alcune riflessio… - TV7Benevento : Cia Agricoltori Italiani ospita momento di informazione sulle innovazioni in cerealicoltura e coltivazione delle le… -