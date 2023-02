Agnelli, che attacco dall'Inghilterra: il presidente caduto in disgrazia che vuole distruggere la Premier League (Di domenica 26 febbraio 2023) In Inghilterra l'intervista rilasciata da Andrea Agnelli in Olanda, al Telegraaf, ha destato scalpore. Il lungo intervento dell'ex presidente... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Inl'intervista rilasciata da Andreain Olanda, al Telegraaf, ha destato scalpore. Il lungo intervento dell'ex...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nel frattempo anche il presidente del Collegio Sindacale della #Juventus, come già molti revisori, dichiara ai magi… - ZZiliani : Ma davvero non c'è nessuno che gli voglia bene e gli dica di stare zitto, che la #Superlega è defunta, che anche lu… - capuanogio : L’intervista di #Agnelli sul calcio europeo e sulla #Superlega semplicemente fa la diagnosi per quella che è la sit… - MKISKOV : RT @JU29ROTEAM: ?? Agnelli sulle sue dimissioni: 'Un nuovo consiglio d'amministrazione può rappresentare meglio il club e non ha nulla a ch… - Lambe30 : RT @ZZiliani: Nel frattempo anche il presidente del Collegio Sindacale della #Juventus, come già molti revisori, dichiara ai magistrati che… -