Aggressore prova a baciarla | lei gli strappa la lingua a morsi e la consegna alla polizia come prova della violenza

Erano le 4 del mattino ed era scesa a fare una passeggiata con il suo cane nel parco sotto casa quando ad un certo punto un uomo si è avvicinato a lei e ha tentato prima di abbracciarla e poi ha provato baciarla con forza. Lei ha provato a divincolarsi ma senza riuscirci: la presa dell'uomo era troppo forte e insisteva a palpeggiarla su tutto il corpo. Nel tentativo disperato di sfuggire alle molestie, ad un certo punto ha avuto un'idea: appena lui ha provato a baciarla, lei gli ha morso la lingua con tutte le sue forze, tanto da staccargliela. Così, finalmente, l'Aggressore, sanguinante, si è dato alla fuga e la donna ha sputato dalla bocca la lingua.

